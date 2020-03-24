Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi

Hulk, Ağustos 2019'da 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza ile ayrılık kararı almıştı. Uzun yıllar evli kaldığı eşiyle boşanma kararının ardında yasak ilişki olduğu konuşulan Hulk, ekim ayında eşinin yeğeni Camila ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

Hulk ve Camila'nın yasak aşkı evlilikle sonuçlandı.

İlan ettiler

Hulk, sosyal medya hesabından 'evli' olduğunu ilan etti. Camila ile beraber alyanslarını taktıkları bir fotoğraf yükleyen Hulk, gizli bir nikahla evlendi.

Camila'nın Çin'de oturma izni alabilmesi için ani bir kararla evlenen çift, çevrelerine de durumuı izah etti. Hulk'un basın sözcüsü, "Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini arayarak ilişkileri olduğunu açıkladı. Evlilik kararı bundan sonra verildi" dedi.

Hulk ile eski eşi Iran'ın Ian, James ve Alice adında 3 çocuğu var.