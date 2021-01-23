Hükmen ceza sonrası Roma karıştı

Roma, İtalya Kupası son 16 turunda Spezia ile yaptığı maçta kurallara aykırı şekilde fazla oyuncu değişikliği yaptığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı. İtalya Kupası’nın da düzenleyicisi olan Serie A Lig Yönetimi’nden yapılan yazılı açıklamada, konuya bakan ilgili spor hakiminin kararı doğrultusunda, kupada son 16 turu maçında Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yapan Roma’ya 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi. Roma, Spezia’ya normalde de uzatma devrelerinde yediği gollerle 4-2 kaybederek elenmişti. Bu karar, Roma’nın bu sezon aldığı ikinci hükmen mağlubiyet kararı oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Serie A’da bu sezonun ilk haftasında deplasmanda oynadığı Hellas Verona maçının esame listesine 23 yaşına giren Gineli futbolcu Amadou Diawara’nın adına 22 yaş altı olarak yazdırması sebebiyle 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

Roma’da atmosfer gergin

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport’un haberinde, İtalya Kupası son 16 turunda Spezia’ya elenilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekipte, önce ligde başkent derbisinin kaybedilmesi ardından da kupada Spezia’ya elenilmesiyle, takım içindeki atmosferin gergin olduğu belirtildi.

Dzeko kadroda yok

Haberde kupa maçında, oyuncu değişikliklerindeki hatada sorumluluğu olduğu gerekçesiyle takım menajeri Gianluca Gombar’ın görevine son verilmesinin, sarı-kırmızılı takımdaki oyuncuları rahatsız ettiği kaydedildi. Oyuncular, dün sabahki antrenmana 3 saat boyunca çıkmazken, teknik heyetle görüşmelerin sonunda sorunun çözüldüğü ifade edildi. Spezia müsabakasının ardından Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca ile sert şekilde tartışan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko’nun, yine Spezia ile bu sefer ligde yapılacak maç öncesi kadroya alınmadığı açıklandı.

Teknik Direktör Fonseca, bugün maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Dzeko’nun dizindeki rahatsızlık sebebiyle maçın kadrosunda yer almadığını söyledi. Dzeko ile iletişimlerinin nasıl olduğu sorulan Fonseca, "Başka bir şey söylemiyorum. Ben yarınki mücadeleye odaklanmış durumdayım." yanıtını vermekle yetindi.

Takımdan gönderileceğine dair iddialar için de Fonseca, "Başkanın (Dan Friedkin) desteğini her zaman hissettim. Bugün de kendisiyle konuştuk. Takımın, benim arkamda olduğunu düşünüyorum." dedi.

AA