Süper Lig’de 15. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri pazartesi günü Trabzonspor ile Denizlispor arasında oynanacak. Bu maç, Ege ekibinin forveti Hugo Rodallega için de ayrı bir önem taşıyor. 2.5 sene Bordo- Mavili formayı giyen ve sezon başında Karadeniz temsilcisi ile anlaşamayıp Denizlispor’a transfer olan Rodallega, Akyazı’ya bu kez eski takımını yıkmak için çıkacak. Trabzonspor formasıyla toplam 35 golü olan Rodallega, bunların 17’sini Medical Park Stadı’nda kaydetmişti. Bu atmosferi çok iyi bilen Kolombiyalı yıldız, kritik mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Son 3 haftada 7 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, pazartesi günü de kazanması durumunda alt taraftan iyice uzaklaşacak.

4 maçtır atamıyor

Ligde 4 maçtır rakip fileleri boş geçen Rodallega, Trabzonspor maçında ağları sarsmak amacında. Teknik direktör Mehmet Özdilek, yıldız futbolcuya zorlu deplasmanda çok güveniyor. Rodallega, bu sezon ligde çıktığı toplam 11 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.