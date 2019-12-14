Hugo Rodallega'nın maçı!

2.5 sene Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega, bu hafta eski takımını yıkmak için Akyazı’ya çıkacak. Kolombiyalı yıldız 4 haftalık gol hasretini bitirmek istiyor, bu maça özel hazırlanıyor.

14 Aralık 2019, Cumartesi 06:01
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Hugo Rodallega'nın maçı!

Süper Lig’de 15. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri pazartesi günü Trabzonspor ile Denizlispor arasında oynanacak. Bu maç, Ege ekibinin forveti Hugo Rodallega için de ayrı bir önem taşıyor. 2.5 sene Bordo- Mavili formayı giyen ve sezon başında Karadeniz temsilcisi ile anlaşamayıp Denizlispor’a transfer olan Rodallega, Akyazı’ya bu kez eski takımını yıkmak için çıkacak. Trabzonspor formasıyla toplam 35 golü olan Rodallega, bunların 17’sini Medical Park Stadı’nda kaydetmişti. Bu atmosferi çok iyi bilen Kolombiyalı yıldız, kritik mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Son 3 haftada 7 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, pazartesi günü de kazanması durumunda alt taraftan iyice uzaklaşacak.

4 maçtır atamıyor

Ligde 4 maçtır rakip fileleri boş geçen Rodallega, Trabzonspor maçında ağları sarsmak amacında. Teknik direktör Mehmet Özdilek, yıldız futbolcuya zorlu deplasmanda çok güveniyor. Rodallega, bu sezon ligde çıktığı toplam 11 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.

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