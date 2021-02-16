Süper Lig'i tanıyan oyunculardan olan Hugo Rodallega oldukça etkili bir santrafordur. Özellikle şut ve çalım yeteneği ile dikkat çeken bir oyuncu olan Hugo Rodallega şuanda kariyerine halen Süper Lig'de sürdürmektedir. Hugo Rodallega süper ligde 100'ü aşkın maçta forma giymiştir. Ayrıca daha önce şampiyon olmuş takımlarda ve anadolu kulüplerinde de forma giymiştir. 2015 senesinden beridir süper lig kariyerini sürdürmektedir.

Hugo Rodallega 1.80 metre boyuna sahip bir futbolcudur. Hugo Rodallega kariyerine ilk defa 2004 yılında başlamıştır. Tam adı ise Hugo Rodallega Martinez'dir. Süper lig kariyeri boyunca 50'den fazla golü bulunmaktadır. Kolombiya milli takımda da pek çok maçta forma giymiştir.

Hugo Rodallega kimdir, nereli?

Hugo Rodallega Kolombiya'nın Candeleria şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kolombiyalıdır.

Hugo Rodallega kaç yaşında?

1985 yılında Kolombiya'da doğan Hugo Rodallega, 36 yaşındadır.

Hugo Rodallega Süper Lig'de Hangi Takımlarda Oynadı?

Süper Lig kariyerine Akhisarspor ile başlayan Hugo Rodallega daha sonra Trabzonspor 'da forma giymiştir. Son olarak ise Denizlispor'da forma giymektedir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye İngiltere Premier Lig takımlarından olan Fulham'dan gelmiştir.

Hugo Rodallega'nın maaşı ne kadar?

Denizlispor'dan yıllık olarak 1.1 milyon euro kazanmaktadır.

Hugo Rodallega'nın Hayatı

1985 yılında Kolombiya'da doğan Hugo Rodallega 2004 yılında futbol hayatına başlamıştır. 2004 yılında CBJ Cali ekibi ile altyapı kariyerine devam eden Hugo Rodallega Deportes Quindio ekibine bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Deportes Quindio ekibi ile 2004 - 2005 yıllarında çıktığı sezonda 43 maçta forma giyme şansı bulan Hugo Rodallega 21 gol atmıştır. Hugo Rodallega daha sonra ülkesinin bir diğer takımı olan Deportiv Cali'ye bedelsiz bir şekilde transfer olmuş burada da 26 maçta forma giyerek 12 gol atmıştır.

2006 yılında ise Meksika takımlarından olan Monterrey ekibine transfer olmuştur. Hugo Rodallega Monterrey forması ile 29 maç oynamıştır ve sadece 4 gol atabilmiştir. 2006 yılında ise bir diğer Meksika takımı olan Atlas takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Atlas ekibi ile 17 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştır. Meksika takımlarından olan Necaxa Hugo Rodallega için ilk defa bonservis bedeli ödeyen takım olmuştur..Necaxa Monterrey kulübüne 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli ile oyuncuyu transfer etmiştir. 2007 yılından 2009 yılına kadar bu kulüpte forma giyen Hugo Rodallega 53 maçta oynamış ve 25 gol atmıştır.

Meksika ekibinde etkili bir performans gösteren Hugo Rodallega İngiltere takımlarından olan Wigan Athletic ilgilenmiştir. Wigan Athletic 4.80 milyon euro bonservis bedeli ile birlikte Hugo Rodallega'yı transfer etmiştir. Hugo Rodallega bu takımda 2012 yılına kadar forma giymiştir. 2012 yılına kadar 112 premier lig maçında sahne almış ve 24 gol atmıştır. Hugo Rodallega 2012 yılında Wigan ile sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere takımlarından olan Fulham ile anlaşmıştır. Fulham ile 2012 yılında İngiltere kariyerine devam eden Hugo Rodallega 75 maçta boy göstermiştir. 15 gol atmıştır. 2015 yılında sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile bu sefer süper lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ilgilenmiştir..

2015 yılı itibari ile bedelsiz bir şekilde Akhisar Belediyespor'a transfer olan Hugo Rodallega süper lig macerasına böylelikle başlamış oldu. 51 maçta Akhisar Belediyespor forması ile 23 gol atmayı başarmıştır. 2017 yılına kadar Akhisar forması giymiştir. 2017 yılında ise Trabzonspor'un 1.5 milyon euroluk teklifini kabul eden Akhisar Belediyespor oyuncunun transferi için izin vermiştir. Trabonspor ile 2017 sezonunda anlaşan Hugo Rodallega birçok süper lig maçında sahne almıştır. Trabzonspor ile 71 maçta 26 gol atmıştır. Aynı zamanda büyük takımlara da golü oldukça fazladır.

2019 yılında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmemiştir. Bir diğer süper lig ekibi olan Denizlispor ile anlaşmıştır. Şuana kadar Denizlispor ile 42 maçta forma giyen Hugo Rodallega 9 gol atmıştır. Denizlispor'da 7 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Rodallega'nın Milli Takım Kariyeri

Hugo Rodallega Kolombiya U20 takımı ile 2005 yılında maçlara çıkmıştır. 2005 yılında ise ilk kez Kolombiya a milli takımı ile maçlara çıkmış 2011 yılında milli takımı bırakmıştır. 8 golü vardır.