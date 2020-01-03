Hugo Rodallega Horoz kalacak

Sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor’da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2020, Cuma 06:29 Son Güncelleme:
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Hugo Rodallega Horoz kalacak

Ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılan Kolombiyalı oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Fırat, “Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Sezon başında doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega takımda kalacak” dedi. Öte yandan Ege ekibi ikinci yarı hazırlıklarına bugün başlayacak. Antalya’da toplanacak Denizlispor 12 Ocak’a kadar burada kamp yapıp, hazırlık maçları oynayacak.

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