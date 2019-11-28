Hugo Rodallega, gol baskısı yaşıyor

Denizlispor'da sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak forma giydiği 9 maçta 2 kez ağları sarsabilen Hugo Rodallega, gol baskısı yaşadığını söyledi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde 15 gol atan, Denizlispor'da 7 maçta suskun kalıp 3 hafta ise sakatlığı yüzünden forma giyemeyen 34 yaşındaki Kolombiyalı, "Rakabet derecesi yüksek bir ligde mücadele ediyoruz. Bu yüzden zorlukların önüne geçmek için iyi hazırlanmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışarak hazır olmaya çalışıyoruz. Rekabetin bol yaşandığı ligde iyi çalışırsanız tutunabilirsiniz" dedi.

Ligde uzun süredir gol atamamasının kendisinde baskı oluşturduğunu kaydeden deneyimli oyuncu, "Geçen yıl bu dönemlerde 8-9 gol atmıştım. O dönemde de gol baskısı yaşıyordum. Takımlar beni gol atmam için transfer ediyor. Şu ana kadar henüz 2 gol atabilmemin baskısını yaşıyorum. Buraya takımıma katkıda bulunmak için geldim. Her zaman daha çok çalışarak goller atmak istiyorum" diye konuştu.