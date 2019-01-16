Hugo Rodallega: Bana güvenin

Trabzonspor'un en skorer futbolcusu olan Hugo Rodallega, Balıkesir maçı öncesinde yapılan son idmanda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Ligde çıktığı son 3 maçta 3 kez ağları sarsan Kolombiyalı yıldız, takım arkadaşlarına kupa sınavında da fileleri havalandıracağının sözünü verdi.

Kamp dönemini çok iyi geçirdiğini söyleyen 33 yaşındaki yıldız, “Kendimi çok iyi hissediyorum. İkinci yarıda da gollerime devam edeceğim. Bu takımı destekleyen herkes bana güvenebilir” yorumunu yaptı.