Hugo Lloris: Türkiye’ye büyük saygımız var

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun lideri Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fransa Milli Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Hugo Lloris, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İşte tecrübeli kalecinin açıklamaları:

Grubu analiz ettiğinizde favori olarak bizi, Türkiye’yi ve İzlanda’yı sayabilirsiniz. Yarın oynayacağımız maç grup liderliğini tayin edecek maç olabilir. Çok önemli bir maç. Uluslar Ligi’nde önemli maçlar oynadık ama istediğimiz sıralamayı elde edemedik.

Şimdi tüm konsantrasyonumuzu bu maçlara vermiş durumdayız. Yarın iyi bir atmosfer olacağını biliyoruz. Türkiye’ye büyük saygımız var. Yarın oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır. Türkler zaten takımlarını ve futbolu çok seviyor.

Yarın burada işi sıkı tutmaya çalışacağız. Maça hala 24 saat var. Rakip analizi ile ilgili gerekli analizleri yapıyoruz. Rakibimizin yeni ve Dünya Kupası’nda başarılı olmuş bir antrenörü var. Bunun da Türkiye’ye pozitif katkısı olacaktır.

Burada bu şehirde bu atmosferi ilk defa yaşayacağız. Belki bazı şeyleri maçtan sonra konuşmak daha doğru olur ama unutmamak lazım Avrupa’da da böyle atmosferleri görüyoruz. Bu atmosfer Türkiye'nin yararına olacaktır. Yarın maçı kazanan grupta liderliği alacak.