Süper Lig'de oynamış ve adından sıkça söz ettirmiş olan golcü oyuncular vardır. Hugo Almeida'da o golcü futbolculardan bir tanesidir. Özellikle etkili kafa vuruşları ile bilinen Hugo Almeida, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de pek çok kritik maçlarda gol atmıştır. Büyük takımlara da fazlaca golü vardır. Hugo Almeida 1.92'lik boyu ile santrafor mevkinde forma giyen bir futbolcudur. Porto altyapısından yetişmiş olan birkaç futbolcudan biridir. Aynı zamanda Avrupa'nın büyük takımlarında da santrafor mevkisinde görev yapmıştır. Oyuncunun tam adı ise Hugo Miguel Perreira de Almeida'dır. Forvetin diğer bölgelerinde de oynamaktadır.

Hugo Almeida kimdir, nereli?

Portekiz'in Figueira da foz şehrinde doğan Hugo Almeida aslen Portekizlidir.

Hugo Almeida kaç yaşında?

Hugo Almeida 1984 doğumludur ve 37 yaşındadır.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye Alman takımlarından olan Werder Bremen'den gelmiştir. Hugo Almeida Süper Lig'de yalnızca Beşiktaş forması giymiştir.

Hugo Almeida futbolu ne zaman bıraktı?

Hugo Almeida 2020 yılı itibari ile futbola veda etmiştir. Herhangi bir takımda oynamamaktadır.

Hugo Almeida'nın Hayatı

1984 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Hugo Almeida 13 yaşında futbola başlamıştır. 1993 yılında Portekiz'in Naval takımı ile akademik futbol hayatına başlayan Hugo Almeida 3 sene bu takımın altyapısında oynamıştır. Daha sonra Portekiz'in en iyi takımlarından olan Porto, Hugo Almeida'yı keşfetmiş ve 2000 yılında kadrosuna dahil etmiştir. 2000 yılından 2002 yılına kadar Porto altyapısında kariyerini sürdürmüş olan Hugo Almeida ilk kez 2002 yılında profesyonel olmuştur.

Porto'nun 2002 yılında yapmış olduğu teklifi kabul ederek Porto ile sözleşme imzalamıştır. 2002 - 2005 yılları arasında Porto B oyuncusu olarak futbol hayatına başlayan Hugo Almeida 2003 yılında Unao Leira adlı Potekiz kulübüne kiralık olarak gönderilmiştir. 2003 sezonunda bu takımda 13 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmiştir. Porto B takımı ile de 25 maçta 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Hugo Almeida 2003 yılından 2006 yılına kadar Porto a takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştır.

Porto takımı ile 2004 yılında tekrardan Unao Leira ekibine kiralık olarak gönderilen Hugo Almeida burada 15 maçta forma giyerek 2 gol atmayı başarmıştır. Hugo Almeida 2005 yılında ise bir başka Portekiz takımı olan Boavista takımında kiralık olarak forma giymiştir. 2006 yılında Werder Bremen Hugo Almeida'yı kiralamak için kulübü ve kendisine teklif yapmıştır. 2006 senesinde kendisini Werder Bremen'e bağlayacak olan sözleşmeyi kabul eden golcü oyuncu 4 senelik bir anlaşma imzalamıştır. Alman ekibi Werder Bremen ile oldukça başarılı bir 4 sene geçiren Hugo Almeida 117 maça çıkmış ve 41 gol atarak takımının vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi haline gelmiştir.

Hugo Almeida Werder Bremenle aynı zamanda Avrupa kupalarında da mücadele etme şansı bulmuştur. 2011 yılında ise Hugo Almeida'nın yolu Türkiye ile kesişmiştir. Beşiktaş'ın teklifini kabul ederek Türkiye'ye gelen Hugo Almeida 3 sene Beşiktaş forması giymiş ve burada da oldukça başarılı bir sezon geçirmiştir. Hugo Almeida Beşiktaş ile birlikte derbilerde pek çok kez gol atmış aynı zamanda süper ligde birçok kritik maçta gol atma şansı elde etmiştir. Hugo Almeida Beşiktaş ile birlikte 88 maça çıkarak 37 gol atmıştır. Beşiktaş ile aynı zamanda Uefa Avrupa ligi grup maçlarında da birçok golü bulunmaktadır.

2014 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Cesena ile anlaşmıştır. Burada 1 sezonda yalnızca 10 maça çıkmıştır. Daha sonra kariyerine Rusya'da devam etmiş 2015 yılında Kuban ve Anji formaları girmiştir. Hannover 96'nın teklifini kabul ederek 2016'da Almanya'ya dönmüştür. Son olarak ise kariyerini Portekiz'in Academica kulübünde noktalamıştır. Academca kulübünde 32 maçta 11 gol atmış ve 2020'nin şubat ayında kariyerini sonlandırmıştır.

Hugo Almeida'nin Milli Takım kariyeri

Portekiz milli takımı ile 2004 yılında maçlara çıkmış olan Hugo Almeida 2004 - 2007 yılları arasında Portekiz U21 forması, 2004 - 2015 yılları arasında ise Portekiz a milli takımı ile maçlara çıkmıştır. 84 maçta 35 gol atmıştır.