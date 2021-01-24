Almanya Bundesliga 2'de şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg, 17'nci hafta maçında tabelanın alt sıralarında bulunan Eintracht Braunschweig ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi Eintracht Braunschweig, 9'uncu dakikada Felix Kroos ve 42'nci dakikada Marcel Bar ile bulduğu gollerle, HSV Hamburg karşında 2-0 üstün duruma geçti. Karşılaşmada 45+2 oynanırken sahneye çıkan HSV Hamburg'dan David Kinsombi, attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, ev sahibi Eintracht Braunschweig'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip HSV Hamburg, 51'inci dakikada Simon Terodde ile durumu 2-2 yaptı. Durmak bilmeyen HSV Hamburg, Aaron Hunt'un 59'uncu dakikada attığı golle 3-2 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 65'inci dakikasında bir kez daha sahneye çıkan David Kinsombi, kendisinin ikinci, takımı HSV Hamburg'un dördüncü golünü Eintracht Braunschweig ağlarına bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca HSV Hamburg, 2-0 geri düştüğü maçta 20 dakikada bulduğu 4 golle rakibini mağlup etmeyi başardı.

Eintracht Braunschweig deplasmanından galibiyetle dönen HSV Hamburg puanını 36'ya yükselterek, tabelanın 1'inci sırasındaki yerini korudu. Eintracht Braunschweig ise 14 puanda kalarak 16'ncı sıraya düşmekten kurtulamadı.

KENAN KARAMAN'DAN GOL

Öte yandan, Bundesliga 2'de mücadele eden Fortuna Düsseldorf, milli oyuncu Kenan Karaman'ın gol attığı karşılaşmada rakibi Fürth ile 3-3 berabere kaldı.

Bundesliga 2'de alınan sonuçlar

Fortuna Düsseldorf - Fürth: 3-3

Osnabrück - Aue: 0-1

Karlsruhe - Heidenheim: 1-1

Eintracht Braunschweig - HSV Hamburg: 2-4

Paderborn - Würzburg: 1-0

DHA