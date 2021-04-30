NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın son sırasında yer alan Rockets’ın sahasında Bucks’ı yendiği maçta NBA tarihine geçen Kevin Porter Jr, 50 sayı ve üzeri ile 10 asist ve üzeri istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma unvanını 23 yaşında bu performansı gösteren LeBron James’ten (50 sayı, 10 ribaunt) aldı.

Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan James Harden’ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 105-115

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 143-136

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 126-114

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109