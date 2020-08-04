31 Temmuz’da yeniden başlayan NBA’de heyecan sürüyor. Orlando’daki Walt Disney’in ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde devam eden maçlarında önceki gece Batı Konferansı’nın iki dişli ekibi karşı karşıya geldi. Lider durumdaki Milwaukee Bucks, süperyıldızı Antetokounmpo’un 36 sayı, 18 ribaundluk double-double performansına rağmen Houston Rockets’a 120- 116 kaybetti. Bir maçta en çok üçlük atma rekorunu elinde bulunduran Rockets bu maçta da rekorunu egale etti. Houstan Rockets, Bucks maçında tam 61 üçlük denedi ve bunların sadece 21’ini isabete çevirdi. James Harden 24 sayı 7 ribaund 7 asist 6 top çalma ile etkili olurken Russell Westbrook 31 sayı 6 ribaund 8 asist ile oynadı. En çok üçlük denemesini Harden ile Tucker yaptı. 12’şer üçlük deneyen ikili sadece 3’er tane isabet bulabildi.