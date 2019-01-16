Geçtiğimiz günlerde Minnesota Timberwolves’tan kesilen James Nunnally, Amerika’da kalabilir.

Minnesota Timberwolves, James Nunnally‘nin 2018-19 için imzaladığı kontratı garantilemeyerek oyuncuyu serbest bırakmıştı.

Ardından Avrupa’dan taliplerinin olduğu haberi çıktı. En önemli adaylar Panathinaikos ve Baskonia‘ydı.

Jonathan Fiegen’in göre James Nunnally‘e yeni bir talip var: Houston Rockets.

Geçtiğimiz yaz döneminde de Houston ile görüşen Amerikalı oyuncu, tercihini Minnesota’dan yana kullanmıştı. Danuel House ile yeni kontrat konusunda anlaşamayan ve oyuncusunu kadrosunda tutamayan Rockets, kadrosuna forvet eklemesi yapmak için bir süredir transfer pazarında.

Oyuncuyla görüşme yapan Rockets, henüz nihai teklifi ise yapmamış durumda. Yapılacak teklifin 10 günlük bir kontrat olması bekleniyor.

Nunnally bir önceki NBA macerasında olduğu gibi Minnesota’da da 13 maça çıktı, 4.9 dakika ortalamayla süre alıp 2.1 sayı attı.

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