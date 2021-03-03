Sezon başında Houston Rockets'tan Brooklyn Nets'e takas edilen ve Rockets taraftarının tepkisini alan James Harden'ın 13 numaralı forması emekliye ayrılıyor.

Houston Rockets sahibi Tilman Fertitta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "James Harden her zaman bir Rockets taraftarı olacak. Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Benim kulüpteki ilk yılımı unutulmaz yaptı. 8 yıl boyunca burada başardıkları burayı daha iyi yaptı. Onun takım için yaptığı şeyler taraftar ve bu kitle için unutulmaz anlara sahne oldu" ifadelerini kullandı.

Forması emekli olan 7. basketbolcu

Harden'ın forması, Calvin Murphy, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, Rudy Tomjanovich, Clyde Drexler ve Yaou Ming'in ardından Toyota Center'a asılacak 7. forma olacak.