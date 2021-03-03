Houston Rockets, eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli ediyor
NBA ekiplerinden Houston Rockets, Brooklyn Nets'e takas edilen James Harden'ın 13 numaralı formasını emekli edeceğini açıkladı. Harden, böylelikle kulüpte forması emekliye ayrılan 7. basketbolcu olacak.
Sezon başında Houston Rockets'tan Brooklyn Nets'e takas edilen ve Rockets taraftarının tepkisini alan James Harden'ın 13 numaralı forması emekliye ayrılıyor.
Houston Rockets sahibi Tilman Fertitta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "James Harden her zaman bir Rockets taraftarı olacak. Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Benim kulüpteki ilk yılımı unutulmaz yaptı. 8 yıl boyunca burada başardıkları burayı daha iyi yaptı. Onun takım için yaptığı şeyler taraftar ve bu kitle için unutulmaz anlara sahne oldu" ifadelerini kullandı.
Forması emekli olan 7. basketbolcu
Harden'ın forması, Calvin Murphy, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, Rudy Tomjanovich, Clyde Drexler ve Yaou Ming'in ardından Toyota Center'a asılacak 7. forma olacak.