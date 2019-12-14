Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic’i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic’i 130-107 yendi. NBA’e 9 maçla devam edildi.

14 Aralık 2019, Cumartesi 10:28
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Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic’i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic’i 130-107 yendi.  NBA’e 9 maçla devam edildi. Rockets, yıldızı James Harden’ın 54 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 3 blokluk performans sergilediği maçta Magic’i 130-107’lik skorla geçerek 17. galibiyetini aldı. Harden, NBA tarihinde üst üste iki maçta en az 10 üç sayı isabeti bulup 50 üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.

   Rockets’ta Russell Westbrook 23, Ben McLemore 18 sayı kaydetti. Üst üste 3. olmak üzere 14. yenilgisini yaşayan Magic’te Evan Fournier27, Aaron Gordon 21 sayı attı.

Sonuçlar

     Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 116-109

     Orlando Magic-Houston Rockets: 107-130

     Miami Heat-Los Angeles Lakers: 110-113

     Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 100-110

     Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 117-124

     Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 114-127

     Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 73-83

     Sacramento Kings-New York Knicks: 101-103

     Utah Jazz-Golden State Warriors: 114-106

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