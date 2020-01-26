Hosseini’ye izin yok!

Başta Alman ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünden teklifler alan Majid Hosseini’ye devre arasında vize çıkmadı. Bordo-Mavili yönetim, İranlı savunmacı için gelen teklifleri reddetti ve transfer için sezon sonunu işaret etti. Fırtına, Haziran ayında takımdan ayrılma olasılığı bulunan 23 yaşındaki futbolcunun yerini doldurmak için de şimdiden düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk ismin Ethan Ampadu olduğu öğrenildi.