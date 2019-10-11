Hosseini ve Novak mesajı

Sakatlıkları bulunan Hosseini ve Novak’tan iyi haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Rize maçının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Hosseini’nin sağlık ekibi tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup, ülkesinin milli takım kampına dahil olan oyunumuza çekilen MR’da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır.

Novak’ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır.

Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir.”