Hosseini için Porto iddiası

Trabzonspor'da sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan İranlı stoper Majid Hosseini ile sözleşme uzatma adına görüşmeler sürüyor. İranlı oyuncu, Trabzonspor'dan bir zam talebinde bulunurken transferde de adı birçok kulüple anılmaya devam ediyor. İran basınından Mejr news ve Hamshahri Online'da yer alan haberlere göre Hosseini'nin menajeri, Porto ile görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Daha önce Sampdoria, Hertha Berlin, Sassuolo ve Anderlecht gibi takımlarla da ismi anılan Hosseini için son olarak Portekiz ekibi devreye girmiş durumda. Bir stoper almak isteyen Porto, yeni transferi Taremi'nin vatandaşı Hosseini'nin kadroya katılması adına da girişimlerini sürdürüyor.

24 yaşındak stoper, 2018'de İran ekibi Esteghlal'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.