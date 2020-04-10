Hoş geldin Deva Güz!

fanatik.com.tr yayın koordinatörü Umut Eken, ikinci kez baba oldu. Eken ailesinin yeni üyesine Deva Güz ismi verildi. Minik Deva Güz'e sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz.

10 Nisan 2020, Cuma 15:17 Son Güncelleme:
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Hoş geldin Deva Güz!

FANATİK Ailesi'nin mutlu günü... fanatik.com.tr yayın koordinatörü Umut Eken'in eşi Duygu Eken, bu sabah 3.6 kilogram ağırlığında, 52 santimetre boyunda sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Medihaus Tıp Merkezi'nde Op. Dr. Kamer Tezer Özer'in gerçekleştirdiği operasyonla hayata 'merhaba' diyen minik bebeğe Deva Güz ismi verildi.

İkinci kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Eken Ailesi'ni tebrik ederken, Gölge Yaz'ın kardeşi Deva Güz Eken'e, "Hoş geldin" der ve sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür dileriz.

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