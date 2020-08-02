Vücudun işleyişi noktasında sağlıklı bir süreç için hormonlar önemli görevler üstlenir. Özellikle metabolik birtakım oluşumlar konusunda sinyal verecek yapılardır. Belli başlı bazı özel testler ile beraber hormonlar üzerindeki düşük ya da yükseklik seviyeleri ortaya çıkarılır. Buna bağlı şekilde hastalıkların nedeni anlaşılır ve buna göre uzman doktor kontrolünde tedavi süreci ele alınır.

Hormon testi nedir?

Hormonlar İnsan vücudunda birden çok sistemi etkileyen ve görevi bulunan yapılardır. Farklı fonksiyonel özellikleri ile beraber vücuttaki bağlı aktivitelerin işleyişi ortasında etkin bir rol üstlenir. Bu sebepten dolayı hormonlar üzerinde meydana gelen değişiklikler birçok farklı hastalığın habercisi olarak öne çıkmaktadır. Yapılacak olan kan testi eşliğinde kan sayımı ile beraber, bu hastalıkların belirlenmesi için yapılan çalışmalara hormon testi denmektedir.

Hormon testi neden yapılır?

Kan tetkikleri üzerinden yapılacak ölçümler ile beraber hastalık teşhisi ve hastalığın seyrine kontrol etmek amaçlı hormon testi yapılmaktadır. Bazal hormon testleri olarak yapılan bu test çeşitleri farklı laboratuvarlarda gerçekleşebilmektedir. Fakat stimülasyon ya da supresyon gibi farklı testler ise özel laboratuvarlarda yüksek teknolojiye sahip cihazlar eşliğinde gerçekleşmektedir.

Özellikle hormonlar farklı yapıları ile beraber vücudun birçok değişik noktasında görev üstlenir. O yüzden bu görevler ile beraber hormonların farklı referans aralıklarını aşarak yükseklik ya da düşüklük yaşaması, belli başlı bazı ciddi hastalıklar ile karşı karşıya kalma durumu yaratmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için ise, hormon testi yapılmakta ve buna göre hastalık ortaya çıkarılmaktadır.

Hormon testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Hormon testi sonuçları hastalığa bağlı olarak ve laboratuvara göre farklı süreler taşımaktadır. Aynı zamanda hormon testleri kan testi olarak ele alınır ve her daim istenen sonucu kesin olarak sunmaz. Böyle durumlarda ek teşhis ve teknikler yapılmak suretiyle hastalığın sebebi ve seyri ortaya çıkarılır. Bu da sürenin biraz daha uzamasına ve değişkenlik göstermesine etken olur.