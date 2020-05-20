Michael Jordan'ın kariyerini ve Chicago'nun şampiyonluk yıllarını konu alan, büyük beğeniyle izlenip sosyal medyada övgü alan The Last Dance belgeseli gündem yaratmaya devam ediyor.

Belgeselin içinde hikaye anlatıcı olarak yer alan Michael Jordan'ın eski takım arkadaşı Horace Grant, ortaya çıkan yapımdan memnun olmadığını söyledi. Grant, yapımın Jordan'ı daha iyi göstermek üzerine kurgulandığını ifade ederken, belgeselin yapımcı ortaklarından birinin Jordan'ın şirketi olduğunun da altını çizdi

İşte Horace Grant'in sosyal medyada gündem yaratan sözleri:

"Takım arkadaşları olarak biliyoruz ki belgeselin yüzde 90'ı gerçeklikten uzak" diyen Grant, "Jordan'ın takım arkadaşlarına söyledikleri ve aldığı cevaplar belgeselde yok. Tabii buna belgesel denirse..." ifadelerini kullandı. Chicago Bulls'da yedi yıl forma giyen Horace Grant, "Jordan beni kontrol edebileceğini düşündü ama ben de onun üzerine gittim ve yanıldı. Will Perdue, Steve Kerr ve genç Scott Burrell... Belki idmanlarda olanları anlarım ama onları itmek sağda solda üzerlerine yürümek ve yumruk atmak hiç de doğru değildi" ifadelerini kullandı. Michael Jordan hakkında yazılan 'The Jordan Rules' adlı kitabın kaynağı olarak kendisinin gösterilmesin de yorumlayan Grant, "Yalan. Eğer benimle bir derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim. Soyunma odası kutsaldır ve orada olanları dışarıya taşımam. Jordan beni hedef gösterdi" dedi.