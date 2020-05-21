Spor organizasyonlarını durma noktasına getiren küresel salgın sırasında yayınlanmaya başlayan ‘The Last Dance’ belgeseli bu süreçte herkese ilaç gibi geldi. Chicago Bulls’un başarılı dönemini, Michael Jordan’ın kariyerini ve 6. şampiyonluğu anlatan ‘The Last Dance’ belgeseli izlenme rekorları kırarken aynı zamanda da büyük beğeni topladı. Son iki bölümü bu hafta yayınlanan belgesel için olumlu yorumlar yapıldı. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. Belgeselde hikaye anlatıcı olarak da yer alan, Jordan’ın takım arkadaşı Horace Grant, ‘The Last Dance’in daha gündemden düşmeyeceğinin sinyalini veren bomba açıklamalarda bulundu.

‘Tabii buna belgesel denirse’

Ortaya çıkan yapımdan memnun olmadığını ve yapımın Jordan’ı daha iyi göstermek üzerine kurgulandığını ifade eden Grant ayrıca belgeselin yapımcı ortaklarından birinin Jordan’ın şirketi olduğunun da altını çizdi. Grant belgeselle ilgili şu açıklamaları yaptı: “The Last Dance eğlenceli mi? Eğlenceli ama Jordan ile soyunma odasında yaşayan birisi olarak belgeselin gerçeklik açısından %90’ının yalan olduğunu söyleyebilirim. Jordan’ın takım arkadaşlarına söyledikleri ve aldığı cevaplar belgeselde yok. Tabii buna belgesel denirse...”

‘Derdi varsa erkek gibi çözelim’

Chicago Bulls’da yedi yıl forma giyen Horace Grant, “Jordan beni kontrol edebileceğini düşündü ama ben de onun üzerine gittim ve yanıldı. Will Perdue, Steve Kerr ve genç Scott Burrell... Belki idmanlarda olanları anlarım ama onları itmek, sağda solda üzerlerine yürümek ve yumruk atmak hiç de doğru değildi. Belgeselde Jordan’ın ‘The Jordan Rules’ adlı kitabın kaynağı olarak beni göstermesi tamamen yanıltıcı. Eğer benimle bir derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim. Soyunma odası kutsaldır ve orada olanları dışarıya taşımam. Jordan beni hedef gösterdi” dedi.