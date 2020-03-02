Hopp’a var, Jordan’a yok

Almanya Ligi’nde Bayern Münih’in, deplasmanda Hoffenheim’ı 6-0 yendiği maç sırasında Bayern taraftarları, ev sahibinin milyarder başkanı Dietmar Hopp için küfürlü pankart asmıştı. Hakem de maçı durdurmuş, oyuncular son dakikaları protesto amaçlı top dolaştırarak geçirmişti. Bundan sadece 25 gün önce Hertha Berlin’in, Schalke’ye 3-2 yendiği mücadelede Schalke seyircisi rakip oyuncu Jordan Torunarigha’ya ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. Taraftarlara tepki gösteren Jordan ise hakem tarafından oyundan atılmış, maç devam etmişti!