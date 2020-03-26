PIERRE VAN HOOIJDONK, FENERBAHÇELİ DOSTLARINI UNUTMADI

Hollandalı yıldız, birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu en iyi 11'de forvete unutulmaz 2 yıldızı aldı. Bunlardan biri Fenerbahçelilerin sevgilisi Alex de Souza, diğeri ise aykırı yıldız Paolo Di Canio.

Hooijdonk, Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşadığı ve güzel günler geçirdiği dönemden savunmaya Fabio Luciano'yu da almayı ihmal etmedi.

Kalede ise Türk futbolseverlere sürpriz gelecek bir isim var. Robert Enke. Alman file bekçisi, Fenerbahçe'de sadece 1 maç oynayıp gönderilmişti. Kadıköy'deki 3-0'lık İstanbulspor mağlubiyeti sonrası Enke'yle hızlıca yollar ayrılmıştı. Fakat Enke ile Hooijdonk'un Benfica'da birlikte oynadığını, hatta Jose Mourinho'nun da bir dönem bu ikiliyi çalıştırdığını belirtelim.

İşte Hooijdonk'un efsane 11'i: Enke, McNamara, Luciano, Diarra, McKinlay, Maniche, Lokhoff, Bosvelt, Thom, Alex, Di Canio.