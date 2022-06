Honor of Kings tüm dünyaya açılıyor

Level Infinite ve TiMi Studio Group, Honor of Kings’in bu yıl içinde tüm dünyada mobil cihazlar için çıkacağını duyurdu. Bu yıl tamamlanmadan tüm dünyada piyasaya çıkacak olan Honor of Kings, ilk olarak seçili ülkelerde test için oynanabilir hale gelecek. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde ilk testler Temmuz ayında başlayacak.

2015 yılında Çin’de piyasaya çıkan Honor of Kings, Kasım 2020’de ulaştığı günlük 100 milyon ortalama aktif kullanıcı sayısıyla sadece en ünlü MOBA oyunu olmakla kalmadı, tüm platformlar içinde en çok oynanan oyun olmayı da başardı. Çıkışından 6 yıl sonra bile Honor of Kings, oyuncular arasındaki popülerliğini sıkı bir şekilde koruyor. Son QuestMobile* verilerine göre Mart 2022’de 145 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan Honor of Kings, SensorTower** verilerine göre de 2022’nin ilk çeyreğinde tüm dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun olmayı başardı.

TiMi ayrıca, 2022 Honor of Kings World Champion Cup (KCC) turnuvasının bu yılın sonunda yapılacağını ve toplamda 16 uluslararası takımın turnuvaya dahil olacağını duyurdu. Dünya genelindeki büyük profesyonel liglerde başarı elde etmiş yerel ve bölgesel espor takımları, toplam 10 milyon dolar ödül havuzuna sahip şampiyonada ödül tacını giymek için savaşacaklar.

2019’da başlayan KCC, Honor of Kings’in en rekabetçi ortamını oluşturmasıyla biliniyor. Etkinlik, her geçen yıl daha büyüyen bir takipçi ve izleyici kitlesine ulaşıyor. 2020 finallerinin 570 milyondan fazla izleyici tarafından izlenmesi bunun en büyük örneği. Honor of Kings esporunda 2020 boyunca gerçekleşen tüm profesyonel karşılaşmaların izlenmesi ise 73 milyarı aştı.

Honor of Kings’in global lansman planı ve Honor of Kings Dünya Kupası (KCC) ile ilgili daha fazla bilgi ilerleyen tarihlerde duyurulacak.