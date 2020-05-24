24 Mayıs Pazar Hong Kong Sha Tin at yarış tahminleri. Fanatik Yazarı Tolgahan İmanl Hong Kong Sha Tin yarışlarını değerlendirdi.

Altılı ganyan günün ikinci koşusuyla ve sabah 10:00'da başlayacak.

Günün üçüncü ayağında start alan EXULTANT, mütemadiyen grup koşularda boy göstermiş ve her yarışında varını yoğunu ortaya koymuş inanılmaz karakterli bir safkan. Özellikle uzun sprint yetenğiyle dikkatime takılan safkan, buradaki rakiplerinden ve bahis oranlarında plase gösterilen Furore'yi de daha evvel birkaç kez geçmeyi başardu. Farklı sınıfıyla düzlük üzerinde başlayacağı ataklarının kazanmasına yeteceğini düşünüyorum. Bugün Hong Kong yarışlarında en güvendiğim isim oldu.

Günün son ayağında ise, bu yıl koştuğu ilk yarışında varlık gösteremeyen ama akabinde katıldığı son yarışında ise en dış kulvardan gerçekleştirdiği muhteşem sprintiyle ikinci olmayı başaran GLORIOUS SPECTURM ise günün ikinci bankosu olarak değerlendirmeye alınabilir.

( 3.1.8.10.9.6.2 ) ( 7.4.5.1.10.6.8 ) ( 1 ) ( 9.6.10.7.4.1.2.8.11 ) ( 10.5.3.12.2.9.4.2.1 ) ( 2 )





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