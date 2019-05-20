Honda Premier Class’ta 300’üncü zaferini elde etti

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP’nin 2019 Dünya Şampiyonası'nda 5’inci yarış Fransa’da gerçekleşti. MotoGP Dünya Şampiyonası’nın Fransa Grand Prix’sinde Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu. Fransa yarışını zaferle tamamlayan Marc Marquez, bu galibiyeti ile Honda’ya Premier Class’ta başka hiçbir motosiklet üreticisi takımın elde edemediği başarıyı getirdi. Honda, Marc Marquez’in Fransa’daki birinciliği ile Premier Class’ta 300’üncü zaferine imza attı.

Premier Class’ta 300’üncü zaferine imza atan ilk motosiklet üreticisi olan Honda’nın Premier Class’taki ilk birinciliği 1966 yılında RC181 modeli ile Jim Redman tarafından kazanıldı. Honda’nın efsanevi NS500 modeli 132, RC211V, RC212V ve RC213V modelleri ise toplamda 144 galibiyet yaşattı.

İHA