Holtby için flaş atak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hamburg’la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby’yi gündemine alırken, bu futbolcunun transferi konusunda Siyah-Beyazlılar’ın karşısına 2 önemli rakip çıktı.

Yunanistan Ligi’ni zirvede bitiren PAOK, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, Beşiktaş’ın bu transfer konusunda bir diğer rakibi ise Süper Lig’den... Başakşehir, Holtby için girişimlerde bulunan bir diğer ekip oldu. Hafta içinde İstanbul’a gelen ve Beşiktaş’la görüşen Holtby, kendisini isteyen diğer ekiplerle de görüşerek son kararı verecek.