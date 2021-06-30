Hollywood yanağı erkekler tarafından da ilgi görüyor!

Günümüzde sadece kadınlar değil erkekler de belirgin ve çekici yüz hatlarına sahip olmak istiyor. Bazı kişilerin yüz ve yanak yapıları ideal olsa bile, yanak bölgesinde bulunan fazla yağ yüzünden kişiler olduklarından daha kilolu görünebilirler. Hollywood yanağı işleminde ise yanak içinde fazla bulunan yağ çıkartılarak yüz daha çekici bir görünüme kavuşturulur.

Hollywood yanağı herkesin tercih ettiği oldukça popüler bir uygulamadır. Kadınlara kıyasla erkeklere uygulama yapıldığında kemik ve yağ yapılarının farklı olması sebebiyle genellikle erkeklerde daha az yağ alımı gerçekleştirilir.

Hollywood yanağı işlemi için uygun olan kişiler ise yanaklarında yağ miktarı fazla olan, yüz hatları belli olmayan, kalın kare yüz hattına sahip kişilerdir.

1 saat içinde Hollywood Yanağı görünümüne sahip olun!

Hollywood yanağı işleminde elmacık kemikleri belirginleştirilerek yüz hatları orantılı bir hale getirilir. İşlem kişinin tercihine göre lokal, genel anestezi ya da sedasyon ile gerçekleştirilir. Yanağın içinden açılan yaklaşık 0.5 cm’lik kesilerden yanak içi yağlarına ulaşılır. Var olan tek parça halde bulunan “buccal fat” tamamı alınır. Açılan 0.5 cm minik kesiye, küçük dikiş atılarak işlem tamamlanır. Uygulama yaklaşık 15 dakika sürmektedir ve ağrısızdır. Gözle görülür net sonuçlar ise 3 hafta içinde kendini belli eder.

İşlem sonrasında genelde ödem ve şişlik görülmez. Hassasiyet olursa soğuk kompres uygulamaları ile cilt sakinleştirilebilir.

İyileşme süreci çok rahattır, aynı gün normal yemek düzenine geçilebilir. Sadece ilk gün hassasiyet sebebi ile ısırmak ve çiğnemek gerektiren gıdaları dikkatli yemek gerekir. Kişiler normal iş hayatlarına bile aynı gün dönebilirler.

İlk 1 hafta ağız içi enfeksiyon oluşmaması için ağız ve diş temizliği oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Hollywood yanağı basit ve ağrısız bir yöntemdir ancak yine de cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle yapılacak tüm adımlar alanında uzman cerrahlar tarafından değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Dr. Ufuk Askeroğlu