2022 Dünya Kupası elemelerine bu akşam grubun favorisi Hollanda ile sahamızda başlıyoruz. Ronaldo Koeman’ın, Barcelona’dan teklif alması sonrasında takımın başına bir dönem Galatasaray’da da oynayan Frank De Boer geçti. Resmi maçlarını kaybetmediler ama hazırlık sınavında Meksika’ya tek golle yenildiler. Bugün 24 Mart ve Hollanda futbolunun efsane ismi Johan Cruyff’un 5. ölüm yıldönümünde karşımıza çıkacaklar. Tüm Hollanda’nın futboldaki efsanesinin anıldığı günün, psikolojik anlamda rakibi ekstra motive edeceğini düşünüyorum. Koronavirüs sebebiyle rakibimiz son idmanını ülkesinde yaptı ve dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Blind ve De Light daha iyi

Yani Olimpiyat’ı (De Boer oynamıştı.) takım olarak ilk bugün görecekler! Bir önceki Milli dönemde Cillesen sakattı ve kaleyi Tim Krul almıştı ama Cillesen yeniden eldivenleri giyecektir. Portakallar’ın savunmasında Stefan de Vrij (korona) ve Virgil van Dijk (sakat) yok. Blind ve De Light göbekte oynayacak ve bu ikiliye göre karşılaştırdığımızda bir tık alttalar. Formda olan üç oyuncuları var; orta sahada Frenkie De Jong, kaptan Wijnaldum ve sol kanatta forvet Luuk de Jong’a yakın oynamasını beklediğimiz Memphis Depay.

De Boer’in kilit ismi

Depay, son iki sezondur çok formda ve Barcelona peşinde (Sözleşmesi bitiyor). De Boer’in hücum planlarındaki en önemli silahı o. 27 yaşındaki kanat forvetin, 5’i Uluslar Ligi olmak üzere bu sezon toplamda 35 maçta 16 golü ve 10 asisti var. Bizim gibi EURO 2020’de olan Portakallar’ın eleme aşamasındaki 8 maçının 6’sına çıktı, 6 gol attı, 5 gol pası verdi. Depay’ın karşısında onun gibi Fransa’da oynayan Zeki olacak. Zeki’nin onu iyi tanıması, bizim için ekstra bir avantaj. Bu akşam onu durdurmak demek, Hollanda’nın ana hücum planlarını bozmak anlamına gelecek.

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