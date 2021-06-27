Hollandalıların, turnuva tarihi boyunca Çeklere son dönemde şansı pek tutmuyor. Nitekim, Avrupa şampiyonası tarihinde 5 kez Çekya ile karşılaşan Hollanda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Rakibine karşı tek galibiyetini evinde düzenlenen EURO 2000'de alan Portakallar, oynadığı son iki maçta ise Çeklere boyun eğdi. 2004'de grup aşamasındaki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan Hollanda, bugün de 2-0 yenilerek EURO 2020'de çeyrek finale kalma şansını yitirdi.

İki takım arasında oynanan maçlar;

EURO 1976 - Çekoslovakya-Hollanda: 3-1

EURO 1980 - Hollanda-Çekoslovakya: 1-1

EURO 2000 - Hollanda-Çek Cumhuriyeti: 1-0

EURO 2004 - Çek Cumhuriyeti-Hollanda: 3-2

EURO 2020 - Hollanda-Çekya: 0-2