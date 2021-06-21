Hollandalı Wijnaldum, van Basten'i geçti
EURO 2020 C Grubu son maçında Kuzey Makedonya karşısında 2 kez ağları havalandıran Georginio Wijnaldum, milli takımdaki gol sayısını 25 çıkardı ve 24 gollü Hollanda'nın efsaneleri arasında gösterilen Marco van Basten'i geçmeyi başardı.
EURO 2020 C Grubu son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda'da yıldız futbolcu Georginio Wijnaldum attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu.
30 yaşındaki yıldız futbolcu, böylece A Milli Takımda attığı gol sayısını 25'e yükseltti ve 24 gollü Hollanda'nın efsaneleri arasında gösterilen Marco van Basten'i geride bırakmayı başardı.
Portakallar'ın Kuzey Makedonya karşısındaki diğer sayısı ise Memphis Depay'dan geldi.