EURO 2020 C Grubu son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda'da yıldız futbolcu Georginio Wijnaldum attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu.

30 yaşındaki yıldız futbolcu, böylece A Milli Takımda attığı gol sayısını 25'e yükseltti ve 24 gollü Hollanda'nın efsaneleri arasında gösterilen Marco van Basten'i geride bırakmayı başardı.

Portakallar'ın Kuzey Makedonya karşısındaki diğer sayısı ise Memphis Depay'dan geldi.



