EA, FIFA Ultimate Team paketlerinin satışından dolayı Hollanda mahkemesinin verdiği 5 milyon euroluk para cezasına itiraz edecek.

Mahkemenin kararına göre EA’in FIFA 19,20 ve 21’deki loot box ürünlerinin işleyişini değiştirmesi gerekiyor yoksa şirket her hafta için 250,000 Euro olmak üzere maksimum 5 milyon euro değerinde ceza ödemek zorunda kalacak. Demek oluyor. Bu kara şu an için Hollanda’da geçerli olsa da İsviçre ile e aynı konuda davası olan EA’in cebinden çıkması gereken meblağ birden iki katına çıkabilir.

Bu gelişmeler sonrasında EA Benelux, para cezasına itiraz etme niyetini belirten bir bildiri yayınladı. “Bugün mahkemeden çıkar karar karşısında, Hollandalı oyuncularımıza yaşatacağı olumsuzlukları da düşünerek hayal kırıklığı yaşadık. Oyunumuzun içindeki ürün ve servislerden herhangi birinde ülkenin kumar yasalarına aykırı herhangi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Holandalı oyuncularımızı ve FIFA Ultimate Team’i olası olumsuzluklardan korumak için karara itiraz edeceğimizi bildiririm.”

Davanın çıkış sebebi ise oyun içinde gerçek para ile satın alınmış FIFA Pointler ile satın alınabilen loot box’ların içinden çıkan ürünlerin tamamen rastgele çıkması üzerine. Davadaki iddiaya göre bu nedenle birçok kişi bu sisteme dâhil edilmeleri nedeniyle şikâyetçi ve bu paketlerin alım satımı bir kumar biçimi olarak görüyor.

Hürriyet