Yasak ayrıca araba, scooter, motosiklet, tramvay gibi diğer araç türlerini kullanırken de geçerli olacak.

Açıklamada, yeniden düzenlenen “trafikte cep telefonu kullanımı” yasasına göre bugün itibariyle bisiklet sürerken cep telefonu veya başka bir elektronik cihaz kullanmanın cezasının 95 avro olduğu ifade edildi. Motorlu bir taşıt sürücüsü için telefon veya başka bir elektronik cihaz kullanmanın cezası ise 240 avro olarak belirlendi.

Ulusal Altyapı Proje Yöneticisi Egbert-Jan van Hasselt, on milyondan fazla Hollandalı’nın akıllı telefon sahibi olduğunu ve sahip olunan bu cihazların yarısından çoğunun trafik esnasında kullanıldıklarını belirterek bu uygulamanın, daha güvenli bir trafiğin önünü açacağını belirtti.

(Cyclist)