Hollanda - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Dünya Kupas Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 puanla lider olan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 7 Eylül Salı günü Hollanda deplasmanına çıkacak. Grupta 11 puanla lider olan millilerimiz, 10 puanla 2. sırada yer alan Hollanda karşısında deplasmanda puan veya puanlar için sahne alacak.

Son olarak dün oynanan Cebelitarık maçını 3-0 gibi bir skorla kazanan A Milli Futbol Takımımız, Hollanda karşılaşması için Amsterdam'a gidecek.

Bu dev karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hollanda - Türkiye mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.