2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımımız'a kötü haber. Hollanda'nın 15. dakikada hızlı hücumunu kesen ve Georginio Wijnaldum'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören 20 yaşındaki orta saha, cezalı duruma düştü.

Milli futbolcu, 8 Ekim'de oynanacak Norveç maçında forma giyemeyecek. İkinci yarının başında Kenan Karaman'ın yerine oyuna giren Ozan Kabak, 57. dakikada Steven Bergwijn'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

36. ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kalan Çağlar Söyüncü de kırmızı kart cezası nedeniyle Norveç maçında olmayacak.

A Milli Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'nün yanı sıra Zeki Çelik, Enes Ünal, Kenan Karaman, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan kart sınırında.







