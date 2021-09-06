2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak A Milli Takım 'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Arkamızdan 2 güçlü takım geliyor'

Her maçta 3 puan arzuladıklarını vurgulayan tecrübeli futbol adamı, "Grubun ikinci yarısının ilk maçını yapacağız. Yeniden başlıyoruz. 5 maçta 11 puan aldık. Arkamızdan 2 güçlü takım geliyor. Burada alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Her maçta 3 puan arzuluyoruz." dedi ve ekledi:

'İpler bizim elimizde'

"Biz de kendimizi eleştiriyoruz. Ama sonuç olarak 11 puan kötü değil, avantajdır. Grupta bütün dengeleri altüst ettik. İpler bizim elimizde."





'3 futbolcumuz maalesef dışarıda kalacak'

''Teknik-taktik kadar, fiziğin de önemli olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımızın maça hazır olduğunu düşünüyorum. 26 kişilik kadromuzdan 3 futbolcumuz maalesef dışarıda kalacak.''

'2 maçta 4 puan verirsen, tartışılırsın'

''İki tane güçlü rakibi içeride ve dışarıda yendikten sonra Karadağ ve Letonya'ya 2 maçta 4 puan verirsen, tartışılırsın. Bu kadar rahat puan verip bu kadar kolay goller yemememiz gerekiyor. Hollanda ve Norveç karşısındaki oyun rahatlığımız Avrupa Şampiyonası sonrasında oynadığımız maçlarda yok."

'Adalesinde gerginlik var'

''Zeki’yle ilgili bir olumsuzluk var. Bir yırtık yok ama adalesinde sertlik var. Bekletiyoruz ama şu an zor gözüküyor.''









''A, B, C ihtimallerine karşı hazırlandık, daha fazla harf bilmiyoruz... Göreceğiz. Bir de Z kuşağı var.''