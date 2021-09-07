İstanbul'da kaybeden ve Oslo'dan 1 puanla dönen Hollanda, diğer 3 maçı gol yemeden ve toplamda 13 gol atarak kazanmasını bildi. Memphis Depay golleriyle çok ön planda, orta alanda Georginio Wijnaldum takımı maestro gibi yönetiyor. Şimdi savunmaya Virgil Van Dijk da döndü. Norveç karşısında 90 dakika sahadaydı, Karadağ maçında dinlendi. 4-0 biten ve 60'dan sonra çözülen maçta harika da bir gol atan Cody Gakpo antrenmanda sakatlandı. Aday kadrodan çıkartıldı... Karadağ maçında cezalı durumda olan Daley Blind ilk 11'e dönüyor. Gakpo'nun yerine hücum kanadında Steven Bergwijn izleyebiliriz. Hollanda basınında, "Van Dijk'ın ilk 11'e dönüşüyle Matthijs de Ligt yedek kalacak" görüşü hakim. TD Louis van Gaal savunmada kimleri tercih edecek, maç saatine yakın daha net bilgiler oluşacaktır. Wijnaldum'un orta alandaki yardımcıları "Frenkie de Jong & Davy Klaassen" olacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle grup eleme maçlarına başlayan A Milli Takımımız ise önce Letonya, ardından da Karadağ beraberlikleriyle bizi oldukça şaşırttı. Son olarak da uzun süre 0-0 giden maçta kenardan gelen Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle Cebelitarık'ı 3-0 geçtik ancak ortaya konan futbol pek tatmin edici değildi. TD Şenol Güneş'in bazı oyuncularda gereksiz ısrarı, 1 haftalık süreçte üçüncü maçımıza çıkacağımız apaçık ortadayken rotasyonu sınırlı tutması, maç önü ve maç sonu tutarsız açıklamaları oldukça tepki çekti. İngiltere'den çıkış vizesi alamadığı için Karadağ ve Cebelitarık maçlarını pas geçen Ozan Tufan, Hollanda maçında görev verilirse forma giyebilecek. Amsterdam'daki kampa katıldı... Cebelitarık maçında cezası nedeniyle forma giymeyen Burak Yılmaz, yedekten girip harika bir gol atan Hakan Çalhanoğlu yeniden ilk 11'deki yerlerini alacaktır. "İyi hazırlandık, ben de çok iyi durumda hissediyorum..." diyen Cengiz Ünder de ilk 11'de forma giyecektir. Kalede ise Şenol Güneş'in tercihinin Uğurcan Çakır olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda'nın son 7 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- A Milli Takımımız'ın son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti. (5 maç - 16 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hollanda kazanır" oldu! %20'lik kesim saha ve seyirci avantajıyla Hollanda'yı A Milli Takımımız karşısında bir adım önde görmüş... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.