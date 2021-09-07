2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Johan Cruijff Arena’da oynanan maçı tamamlayamadı. 25 yaşındaki stoper, 36. ve 44. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı ve 8 Ekim'de oynanacak Norveç maçı öncesi cezalı duruma düştü.

'Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum'

6-1 kaybedeilen karşılaşmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağlar, ''Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Çağlar'ın yanı sıra Orkun Kökçü ve Ozan Kabak da gördükleri sarı kart nedeniyle Norveç maçında forma giyemeyecekler.







