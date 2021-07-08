Hollanda Louis van Gaal ile görüşüyor

EURO 2020'ye büyük umutlarla giden ancak son 16 turunda Çekya'ya mağlup olan Hollanda'da Louis Van Gaal sesleri...

Hollanda basınından Algemeen Dagblad'ın haberine göre, turnuva sonunda teknik direktör Frank De Boer'in görevine son veren Hollanda Futbol Federasyonu'nun yeni çalıştırıcı için kolları sıvadığı ve daha önce de milli takımda göre yapan van Gaal ile görüşüyor.

Hollanda'yı Dünya 3.sü yaptı

69 yaşındaki teknik direktör daha önce 2000-2001 ve 2012-2014 yıllarında olmak üzere 2 farklı dönemde Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. van Gaal yönetiminde Portakallar, 2014 Dünya Kupası'nda 3.'lük sevinci yaşamıştı.