Hollanda karşısında tarihi yenilgi! 31 yıl sonra beş fark...

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında tarihi bir yenilgi aldı. Hollanda karşısında deplasmanda 6-1 kaybeden Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım böylece 31 yıl sonra resmi maçta 5 farklı kaybetti.

En son 7 Ekim 1990 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti karşısında Avrupa Şampiyonası elemelerinde 5-0 kaybeden A Milli Takım daha sonra bu kadar farklı kaybetmemişti.

A Milli Takım'ın farklı yenilgileri

24.04.1968 Chorzow Özel Polonya 0 - 8

14.11.1984 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. İngiltere 0 - 8

14.10.1987 Londra Avr.Şam.Ele.Gru. İngiltere 0 - 8

28.05.1928 Amster Olimpiyat Oy. Mısır 1 - 7

02.12.1962 Bologna Avr.Şam.Ele.Gru. İtalya 0 - 6

09.10.1965 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. Çekoslovakya 0 - 6

04.04.1984 İstanbul Özel Macaristan 0 - 6

23.06.1954 Zürih Dün.Kup.Fin. B.Almanya 2 - 7

12.09.1926 Lemberg Özel Polonya 1 - 6

20.12.1975 İstanbul Özel B.Almanya 0 - 5

22.09.1982 Györ Özel Macaristan 0 - 5

16.10.1985 Londra Dün.Kup.Ele.Gru. İngiltere 0 - 5

17.10.1990 Dublin Avr.Şam.Ele.Gru. İrlanda Cum. 0 - 5

07.09.2021 Amsterdam ADün.Kup.Ele.Gru. Hollanda 1 - 6