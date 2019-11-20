Hollanda-Estonya maç sonucu: 5-0

Euro 2020 Elemeleri C Grubu'nda tunuvaya katılmayı garantileyen Hollanda, Johan Cruijff Arena'da Estonya'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazanırken maçta hat-trick yapan Wijnaldum sahanın yıldızı oldu.

Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız golleri 6. 66. ve 78. dakikada kaydetti. Diğer golleri atan isimler ise 18. dakikada Nathan Ake ve 87'de Boadu oldu.

Rakip Estonya ise mücadele boyunca hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan ağır bir yenilgi ile ayrıldı.

Alınan bu sonuçla tunuvaya katılmayı garantileyen Hollanda, Almanya'nın ardından gruptan 2. sırada çıktı.