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Hollanda Eredivisie 2021-2022 sezonu şampiyonu: Ajax

Ajax, Eredivisie'nin 33. haftasında ağırladığı Heerenveen'i 5-0 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hollanda devi, üst üste 3, toplamda ise 36. kez şampiyon oldu.

11 Mayıs 2022, Çarşamba 23:10 Son Güncelleme:
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Hollanda Eredivisie 2021-2022 sezonu şampiyonu: Ajax

Eredivisie'de PSV ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Ajax, 33. hafta maçında Heerenveen'i ağırladı. Johan Cruijff Arena'da taraftarı önünde şov yapan ve Nicolas Tagliafico, Steven Berghuis, Sebastien Haller (P), Brian Brobbey ile Edson Alvarez'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. 

Ajax, Eredivisie'de üst üste 3, toplamda ise 36. şampiyonluğunu ilan etti.

Bu galibiyetin ardından 82 puana ulaşan Ajax, bitime 1 hafta kala ezeli rakibi PSV'nin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Hollanda devi, üst üste 3, toplamda ise 36. kez Eredivisie'de şampiyon oldu. 


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