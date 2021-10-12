Hollanda-Cebelitarık maç sonucu: 6-0

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında evinde Cebelitarık'ı ağırlayan Hollanda sahadan 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Grupta puanını 19'a yükselten Hollanda, Norveç'in 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Maça etkili başlayan Hollanda 9. dakikada tecrübeli stoper Virgil van Dijk'ın golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada penaltı kazanan Turuncular, Memphis Depay ile penaltıdan yararlanamadı. Ancak yıldız futbolcu 21. dakikada sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Hollanda ilk yarının sonunda tekrar penaltı kazandı topun başına yeniden geçen Depay bu sefer hata yapmadı ve 45+3'te skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.









2. yarıya da Hollanda hızlı başladı ve 48. dakikada Dumfries'in golüyle farkı 4'e çıkardı. 75. dakikada Danjuma farkı 5'e yükseltti. 86. dakikada Malen ise skoru belirleyen golü ağlara gönderdi. Hollanda sahadan 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı.







