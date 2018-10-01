Hollanda Basını: 'Cocu, ayrılık biletini garantiledi'

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilmesi Hollanda basınında geniş yankı buldu. Teknik direktör Phillip Cocu’nun sarı-lacivertli takımla sezon başından bu yana gösterdiği kötü performansın devam etmesinin sıkıntılı olduğu dile getirildi.

3-0’lık Çaykur Rizespor mağlubiyetinin hemen ardından manşetlere çıkan Cocu’nun görevini kaybedebileceği ifade edildi. Football Orange sitesi, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” başlığını kullandı. Cocu’nun maç öncesi ligde sondan ikinci sırada olan bir takıma karşı farklı yenildiği dile getirildi.

NUSPORT da, “Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında” başlığını yazarken, Hollandalı teknik adamın bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldığını vurguladı.

FC Update sitesi de, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında” ifadelerini kullandı. Haberin detayında da Fenerbahçe’nin 14. Sırada olduğu, sadece ligde değil Avrupa’da da kötü durumda olduğu aktarıldı.

Sportnieuws ise, Cocu’nun ayrılığa yakın olduğunu ima ederek, “Cocu, aldığı kötü yenilgi sonrası Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” yorumunu yaptı.

NOS televizyonu da, “Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı” ifadelerini tercih etti. Telegraaf Gazetesi de geniş yer vererek, “Cocu’nun şansı düştü. Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

VoetbalPremieur’da ise, “Cocu için büyük problemler: 3-0’lık yenilgi sonrası Fenerbahçe düşme hattına geldi” diye yazdı.

(Celal Umut Eren - Milliyet)