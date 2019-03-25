Hollanda-Almanya maç sonucu: 2-3

Euro 2020 Elemeleri C Grubu'nda Hollanda, Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da Almanya'yı ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Panzerler oldu. Löw'ün öğrencileri 15. dakikada son dönemin formda ismi Sane'nin attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Almanlar ataklarını sıklaştırdı ve Serge Gnabry'nin golü ile skoru 2-0'a taşıdılar.

Bu sonuçla soyunma odasına moralli giden taraf Almanya oldu. Hollanda ise seyricisi önünde ilk yarı iyi bir görüntü sergilemedi. Ancak 2. devrede bambaşka bir Portakallar izledik. Ev sahibi ekip Depay'ın önderliğinde tarihi bir dönüşe imza attı.

48. dakikada Depay'ın asistinde golü bulan Hollanda futbolunun genç yıldız stoperi De Ligt oldu. 63. dakikada da Depay bu kez sahneye kendi çıktı ve skoru 2-0'dan 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Skor olarak da rahatlayan Koeman'ın öğrencileri Almanya kalesinde büyük bir baskı kurdu. Bu tarz maçlarda tecürbesi bir hayli fazla olan Almanya, 90'da Schulz'un golü ile galibiyet golünü yakaladı. Kalesinde golü gören Hollandalılar büyük bir üzüntü yaşadı.

Maçta başka gol olmayınca Almanya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hollanda 3 puanda kalırken, Almanya ise ilk maçında 3 puanla tanışmayı bildi.