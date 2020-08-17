HoLEP Laser Prostat Tedavisi

İyi huylu (kanserli olmayan) prostat büyümesi erkeklerde en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Neredeyse tüm erkekler yaşlandıkça prostat büyümesi yaşar, gerekli olan durumlarda ise çeşitli yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi olabilirler.

Genel olarak, iyi huylu prostat büyümesi yaşayan erkek sayısı yaşla birlikte giderek artmaktadır. 60 yaşındayken, erkeklerin %50'sinde bazı belirtileri olabilmektedir. 85 yaşına kadar, erkeklerin %90'ında prostat büyümesi beklenen bir durumdur. Bu erkeklerin yaklaşık yarısında tedavi edilmesi gereken semptomlar gelişir.

Prostat kanserinin erken evrelerinde saptanmasını sağlamak için 50-70 yaş arasındaki erkeklerin yılda bir kez tarama yaptırması çok önemlidir. Özellikle ailede prostat kanseri öyküsü varsa 40 yaşlarından itibaren taramaya başlanabilir. Prostat kanseri için tarama testleri, prostata özgü antijen (PSA) ve prostatın elle muayenesidir.

İyi huylu prostat belirtileri

Prostat bezi üretrayı (vücudun idrarını taşıyan tüp), çevrelediğinden prostat büyümesi idrar kanalının tıkanmasına yol açabilir. Bu durumun sonucunda idrar akışı yavaşlama veya birikme, idrara çıkma zorluğu, sık idrara çıkma, ani idrara çıkma ihtiyacı ve idrar yapmak için gece sık kalkmanız gerekebilir.

Zamanla prostatın genişlemesi üretranın tıkanmasına neden olabilir. Mesane taşları oluşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu oluşabilir. İdrarda kan görülebilir. Mesanede büyük miktarda ekstra idrar tutulması nedeniyle geri basınçtan dolayı böbrekler zarar görebilir. İdrar borusunun ani tıkanması, idrara çıkmayı imkansız hale getirebilir ve hastaya sonda takılması gerekbilir.

İyi huylu prostat teşhisi

Tıbbi geçmişe bakılır ve fiziki muayene yapılır. Bu muayene, prostatın boyutunu tahmin etmesini ve olası kanser riski belirtilerini tespit etmesini sağlayabilir. Bunun dışında teşhis için çeşitli tahliller ve testler yapılması gerekebilir. Bu testler idrarın akış hızı, mesanede kalan idrar oranını tespit edilmesini sağlar. Ek olarak, mesane kontrolü için sistoskopi prosedürü uygulanabilir.

HOLEP yöntemi ile iyi huylu prostat tedavisi

Hafif semptomları olan hastalar, aralıklı kontrol muayeneleri dışında tedavi gerektirmeyebilir. Belirtiler şiddetliyse, bir dizi tedavi seçeneği vardır. Öncellikle ilaç ile tedavi yapılabilir. Prostat bezinin büyümesini etkileyen hormon olan dihidrotestosteron (DHT) üretimini yavaşlatan ilaçlar reçete edilebilir. Prostattaki kası gevşeten ilaçlar (idrar tüpü üzerindeki gerilimi azaltmak için) kullanılması gerekebilir. İdrar akışını bloke eden prostat dokusunu çıkarmak için bir takım cerrahi prosedürler de uygulanabilir.

Son yıllarda prostatın boyutunu etkili bir şekilde azaltan ve idrar tıkanıklığını açan, ancak sağlıklı dokuya cerrahi müdahaleden daha az zarar veren yeni tedaviler geliştirilmiştir. Genel olarak, minimal invaziv prosedürler olarak adlandırılan bu yöntemler hastanede kalma süresini kısaltır, yan etkileri daha azdır, maliyeti daha düşüktür ve daha hızlı iyileşme sağlar. Bu tedavilerde görülen en yaygın yan etkiler idrar sıklığı ve tahriştir. Bu tedavilerden birisi de HoLEP yöntemidir.

Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı HoLEP (holmium lazer prostat enükleasyonu) yöntemi ile iyi huylu prostat tedavisi başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. HoLEP, idrar kanalından girilip holmium lazer kullanılarak gerçekleştirilen bir prostat ameliyatı yöntemidir. Bu yöntem kapalı olarak gerçekleştirilmesine rağmen açık prostat ameliyatına benzer bir metotla prostatın tamamı alınır. Ameliyat sırasında spinal anestezi yeterli olmaktadır. Prostat hastalığına cerrahi tedavi düşünülen bütün hastalar HoLEP için uygun aday sayılabilirler. Bu yöntem prostat boyutundan bağımsızdır yani tüm prostat boyutlarında uygulanabilir. Elektrik enerjisi ile yakma yerine lazer ile ayırma tekniğiyle yapıldığı için sondası çekilen hasta idrar yaparken yanma hissi yaşamaz. Cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirlere hasar vermez. Bu sayede hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmez.

Düşük kanama riski, kısa hastanede yatış süresi ve hızlı iyileşme süreci gibi özellikleriyle hastalar 24 saat gibi kısa bir sürede hastalar sondalarından kurtulur ve normal hayatlarına hızlı dönüş yapabilirler.