Hokeyde corona virüs iptali yok

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Karakan, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Federasyonun etkinliklerinin belirlenen takvime göre devam edeceğini kaydeden Karakan, "Uluslararası spor organizasyonlarının ertelendiği bir zamanda ülkemizdeki ulusal hokey faaliyetleri için henüz böyle bir gelişme gündemimizde yer almamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile uyum içerisinde alınacak her türlü tedbire de hazır olduğumuzun tüm kamuoyunca bilinmesini arzu ediyoruz. İnsanlığın bu ciddi sağlık krizini de atlatacağını umuyor ve bir kez daha yetkili makamlarca açıklanan tüm hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, 19-22 Mart tarihlerindeki antrenör ve seminerlerinin de planlandığı gibi yapılacağı bildirildi.

AA