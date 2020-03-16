Alman Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'un ana hissadarı olduğu Tübingen merkezli Alman firması CureVac, Corona virüsü için yürüttüğü aşı çalışmalarında önemli bir aşama kaydetti.

CureVac bir diğer önemli hissedarı Florian van der Muelbe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birçok aşıyı test etmeye başladık. Koronavirüs aşısını haziran ya da temmuz aylarında bulmayı umuyoruz. Yetkililerden yeşil ışık gelirse en kısa sürede insan üzerinde deneylere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gelişmeler sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın CureVac'ın çalışmalarını ABD'ye yönlendirmek adına girişimde bulunduğu iddia edilmişti. Trump'ın, CureVac'ın muhtemel aşısının haklarını da ABD'ye almak istediği belirtilmişti.

Hoffenheim'ın sahibi ve CureVac'ın ana hissedarı Dietmar Hopp ise konuya ilişkin, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak, bunu sadece belirli bir ülkedeki insanlar için yapmayacağız. Tüm dünyaya yardımcı olacağız" açıklamasını yaptı.

Alman Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de aşının ABD'ye satılmayacağını belirtti ve "Almanya satılık değildir" ifadelerini kullandı.

CureVac ve Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp, 29 Şubat'ta Bundesliga'da oynanan Hoffenheim - Bayern Münih maçında rakip takım taraftarlarının hakaret içeren pankartına maruz kalmıştı. Sebeplerden biri olarak yatırımcı ve sermaye karşıtlığı gösterilmişti. Birçok kulübün taraftarlarınca sahip olduğu takımın Bundesliga'da mücadeleci noktada olması Hopp'a karşı görüşleri artırmıştı.



