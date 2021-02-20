Dünya üzerinde yer alan birbirinden farklı pek çok stat bulunmaktadır. Bazı statlar kullanım açısından üst düzey bir hizmet sunarak Uefa listesine girmeyi başarmıştır. Uefa'nın verdiği yıldızlar ile statların kalitesi ortaya çıkmaktadır. En kullanışlı statların bulunduğu ülke ise Almanya'dır. Alman futbol kulübü olan Hoffenheim takımı da güzel bir stada sahiptir.

Hoffenheim Stadı'nın adı nedir?

Almanya Bundesliga'da yer alan takımlardan birisi olan Hoffenheim takımı dişli takımlardan birisidir. Genellikle orta sıra takımı olmasına rağmen büyük takımlara karşı çok iyi mücadele etmektedir. Hoffenheim takımının kullandığı stat ise PreZero Arena stadıdır.

Hoffenheim Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Hoffenheim takımına ait olan Prezero Arena stadı 30.150 kişi alacak kapasiteye sahiptir. Stat diğer adı ile Rhein-Neckar Arena olarak bilinmektedir. Stat günümüze yakın bir tarih olan 2008 yılında kurulmuştur. 2011 yılında geniş bir tadilat ile bugünkü görüntüsüne kavuşmuştur. Uefa klasmanında beş yıldız almış olan bir stattır. Birçok başarılı hizmeti stat alanında görmek mümkündür.

Almanya Bundesliga ekiplerinden olan Hoffenheim takımı ligde iç sahada oynadığı maçlara Prezero Arena stadında çıkmaktadır. Ayrıca uluslararası kupa maçlarında ve özel turnuvalarda birçok rakibini bu statta ağırlamaktadır. Ayrıca bu stat 2011 Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştır. Bu ev sahipliği statta olan ilgiyi fazlasıyla arttırmayı başarmıştır. Bu tarihten sonra birçok özel spor organizasyonu için bu stat düşünülmüştür.